Rixa antiga quase acaba em morte no Acre; estado da vítima é grave

Arleison Melo da Silva, 36 anos, foi vítima de golpes de faca na manhã desta segunda-feira (25), na rua Diamante, no bairro Cruzeirinho, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Arleison já tinha desavenças com o acusado, iCdenficado como Wellington, e inclusive já tiveram audiência na delegacia e foi determinado pela autoridade policial que um não mexeria com o outro. Na manhã desta segunda-feira, a vítima foi atacada por Wellington, quando Arleison trafegava em uma motocicleta pela rua Diamante.

Arleison foi ferido com dois golpes de faca, sendo um nas costas e outro no braço esquerdo. Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou um ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Arleison, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 3° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do acusado e realizaram ronda na região, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).