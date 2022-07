Sasha toma golpe milionário, marido é envolvido em escândalo e desfecho de casamento vaza: “Esquema”

Sasha Meneghel e João Figueiredo, seu marido, já perderam R$ 1,2 milhões em um esquema milionário do qual foram vítimas. Em resumo, a notícia chamou atenção do público, pois é Franciscley Valdevino da Silva quem está sendo investigado por aplicar esse golpe. O homem é mais conhecido como Francis da Silva ou Sheik.

Portanto, Sasha não foi a única a cair nessa arapuca. Sheik está respondendo a um processo de R$ 4 milhões e, pelo que se sabe, existem pelo menos 20 investidores de Apucarana, no Paraná, que caíram na conversa do homem.

Desse modo, quem emitiu a informação exclusiva foi o jornal O Globo, que afirmou que Sasha, filha de Xuxa Meneghel, e seu esposo, ficaram próximos de Sheik após um culto em uma igreja evangélica que os dois frequentavam. Ainda de acordo com o jornal, o casal fez investimentos valor de R$ 1 milhão de reais.

Em suma, Sheik fez promessas de lucro de 13,5% sobre o que investiram no aluguel de criptomoedas. Sendo assim, para conseguir mais clientes, a empresa tem o hábito de expor duas caixa fortes contendo barras de ouro de 1kg, além de outra com bolinhas de 10 gramas de ouro. Os dois baús ficavam a mostra na sede do empreendimento, que se localiza em Curitiba, no Paraná.

Luciano Szafir comenta golpe sofrido por Sasha

Contudo, ao receber uma pergunta sobre o assunto, o ator e apresentador Luciano Szafir, pai de Sasha, fez questão de comentar: ”Conversei com ela e isso está sendo tratado na justiça. O responsável não vai ficar impune”, relatou em conversa ao O Globo.

“É um fato que todo mundo pode passar. Tem muita gente séria no mercado de criptomoedas, mas também tem muito vigarista. Infelizmente aconteceu isso, foi aquela coisa de conhecer (a pessoa) através de amigos”.