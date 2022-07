Será que você consegue resolver esse problema matemático do TikTok?

Caso você seja um amante de matemática e de quebra-cabeças, esse é o desafio certo. Dependendo da sua habilidade, pode finalizá-lo em até 20 segundos e se destacar entre os melhores da internet. E aí, ficou interessado? Conheça agora o problema matemático que começou no TikTok e tem dado o que falar nas redes sociais.

No desafio publicado pelo criador de conteúdo supereasymath, os comentários se dividem entre as mais diversas apostas, com usuários que chegam bem perto da solução, e outros que passam muito longe. O TikToker desafia seu público a resolvê-lo em menos de 20 segundos, mas essa não parece ser uma tarefa tão fácil assim. No vídeo, é possível observar três somas, com uma quarta que sobra para você descobrir.

Veja o desfio novamente:

E agora, conseguiu encontrar?

Resposta para o desafio

E aí, conseguiu responder em menos de 20 segundos? Se não, pode ficar tranquilo, pois o desafio é bem complicado mesmo. Uma boa dica é não deixar se enganar com os sinais de adição, já que estão ali para confundir. Ok, o primeiro está obviamente certo e parece até inocente, visto que 2 + 4 é realmente igual a 6.