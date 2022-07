Sicredi realiza reunião anual do Conselho Consultivo

A Sicredi Biomas realizou nesta sexta-feira (22/7), a reunião anual do Conselho Consultivo da Cooperativa onde reuniu sócios-fundadores, ex-conselheiros de administração e ex-conselheiros fiscais. Também participaram do encontro os atuais dirigentes da Cooperativa: Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e diretoria.

Durante a reunião foi apresentado um balanço do que foi feito durante os primeiros seis meses na Sicredi Biomas e os próximos rumos que a Cooperativa adotará no segundo semestre. Além disso, este foi o momento de ouvir as sugestões de melhorias para o crescimento da Biomas.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).