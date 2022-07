Vídeo: telão desaba e esmaga dançarino em show em Hong Kong

Um telão desabou e esmagou um dançarino da boy band Mirror durante um show no Coliseu de Hong Kong, na China, na noite desta quinta-feira (28/7) – manhã no Brasil. Dois integrantes do grupo se feriram e, ao menos, três pessoas ficaram machucadas na plateia.

O grupo fazia uma performance no palco quando um dos cinco telões se soltou e caiu sobre um dos 12 integrantes do Mirror. Logo em seguida, o painel desaba e atinge um outro que se afastava do local.

Um dos feridos, segundo o South China Morning Post, foi indentificado como o dançarino Mo. A polícia informou que dois dos feridos foram levados conscientes para o hospital.

Em nota, o hospital informou que um dos dançarinos sofreu uma lesão no pescoço e está na UTI em condição grave. O outro integrante da banda sofreu ferimentos na cabeça e está estável. Os nomes não foram divulgados.

O show, em que ocorreu o acidente, era o quarto dos 12 programados pela banda. As apresentações foram suspensas e a polícia local abriu um inquérito para investigar as circustâncias do acidente.

Nos vídeos divulgados no Twitter, é possível ver que os integrantes se assustam e alguns correm em direção para tentar ajudar. Cuidado são cenas fortes.

Logo após o acidente, o empresário do Mirror, Ahfa Wong Wai-kwan, pediu que a plateia deixasse o Hong Kong Coliseum.

“Agradecemos muito o apoio, mas agora temos algo que precisamos lidar. Peço que todos saiam ordenadamente. Pedimos desculpas e prometo que vamos rembolsar seus ingressos e vamos entregar um show seguro”, afirmou.

Segundo acidente

Esse não é o primeiro acidente sofrido pelo Mirror em Hong Kong. No segundo dia da série de 12 shows que a boy band tinha marcada na cidade, um dos integrantes caiu do palco.

Frankie Chan Sui despencou de cerca de um metro e caiu na frente da plateia, mas seguiu com a apresentação. O artista ganhou um machucado no braço e tranquilizou os fãs nas redes sociais após o fim do show.

“Desculpe por deixar todo mundo preocupado. Eu estava muito focado em minhas palavras. Apenas alguns hematomas. Eu sou um homem de sorte”, falou na ocasião.

Quem é o grupo?

O Mirror Weare é um grupo de Cantopop, estilo que faz muito sucesso em Hong Kong. A boy band é composta por 12 integrantes e foi criada, em 2018, na sequência de um programa de TV chamado Good Night Show – King Maker.