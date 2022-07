VÍDEO: Vaca é atropelada e moradores disputam pedaços de carne do animal morto

Pelas imagens é possível identificar que o corpo do animal foi carneado no meio da rodovia por moradores da região, com a ajuda da iluminação de farol de um carro. A ação dos moradores na carcaça do animal começou no mesmo momento em que o motociclista era atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista estava na entrada do bairro Manoel Farias e seguia para a cidade de Iguatemi, quando colidiu contra uma vaca. A Polícia Militar constatou que a vítima não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas a motocicleta, com placa de Mundo Novo, estava com a documentação em dia.

Como a vaca morta na rodovia, populares aproveitaram para retirar a carne do animal para consumo próprio. Pelo vídeo é possível ver as pessoas cortando as partes de qualquer maneira e sem as mínimas regras de higiene.