Acre está entre os estados com mais notificações de violência contra pessoas em situação de rua

Um dado que precisa ser observado como alerta para o Acre está presente no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. O Acre figura entre os estados com mais notificações de violência contra pessoas em situação de rua.

De acordo com o documento, o percentual das notificações de violência motivada por situação de rua foi verificado em todas as capitais. “Observa-se que não há uma distribuição homogênea dos valores deste indicador entre as diferentes unidades federativas. Considerando as notificações de violência autoprovocada, o maior percentual de notificações na capital ocorreu no Rio Grande do Norte, com 57,1% em Natal”, diz o documento.



O estudo indica que, no período de 2015 a 2019, foram notificados mais de 31 mil casos de violência motivada por situação de rua da vítima, no Brasil. “Ressalta-se que, desde a implantação da Vigilância de Violências e Acidentes, em 2006, o Ministério da Saúde tem empreendido esforços para a ampliação da notificação nas unidades de saúde em todo o território nacional”, destaca a publicação.