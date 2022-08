Acre está entre os estados com menor cobertura vacinal para várias doenças

Além de uma baixa cobertura vacinal contra a Covid-19, o Acre também está entre os estados do Brasil que menos imunizam pessoas contra outras enfermidades imunopreveníveis, segundo dados do DataSUS.

Enquanto Santa Catarina — que aparece em primeiro lugar no ranking nacional — teve uma cobertura vacinal geral de 71,7% no ano passado, o Amapá amarga a última colocação, com apenas 44,16%, ou seja, menos da metade do público-alvo. São 27 pontos percentuais de diferença. A média brasileira foi de 59,85% das pessoas vacinadas.

Dentre os cinco primeiros estados com maior cobertura vacinal em 2021, dois são da região Sudeste (Espírito Santo e Minas Gerais) e dois da Sul (Santa Catarina e Paraná) e um da Norte (Tocantins). Em contrapartida, na outra extremidade, dentre os cinco últimos colocados, quatro são da região Norte (Acre, Pará, Roraima e Amapá), além do Rio de Janeiro, do Sudeste, que ficou na penúltima colocação.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece gratuitamente via Sistema Único de Saúde (SUS) 18 vacinas para diferentes doenças. E a população beneficiada é ampla, vai desde bebês até idosos, de acordo com a indicação do público mais vulnerável a determinada doença.