Após temporal, Corpo de Bombeiros inicia contenção de danos em Rio Branco; veja nota

Devido ao temporal que atingiu a capital do Acre no início da tarde deste domingo (28), um número grande de famílias sofreu com o destelhamento de casas. Além disso, árvores caíram e causando danos, inclusive interditando a estrada que dá acesso ao município de Porto Acre.

Diante disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) iniciou os trabalhos de contenção de danos com a utilização das três guarnições. Veja nota abaixo

Nota Pública

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), em virtude do temporal com chuva e fortes ventanias em Rio Branco, na tarde deste domingo, 28, iniciou as ações de contenção de danos na capital.

De acordo com o comando-geral do CBMAC, as três guarnições de salvamento estão atendendo os cortes de árvores que caíram na cidade durante o fenômeno climático.

Além disso, a Defesa Civil do Município já foi notificada pelos bombeiros acerca do destelhamentos de casas.

Até o momento foram registradas 26 ocorrências referentes ao temporal, e no momento uma equipe trabalha na desobstrução da estrada de Porto Acre, que devido à queda de árvores ficou interditada.

Entre os bairros afetados com destelhamento, desmoronamento, desabamento, ou a queda de árvores estão: Baixada da Sobral; Tucumã, Rui Lino até a Vila Ivonete; Estação Experimental, Calafate, João Eduardo, Jardim Primavera, Floresta Sul e Bairro da Paz.

Coronel Charles Santos

Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre