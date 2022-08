Bil Araújo vive um novo affair com cantora; saiba quem

Os fãs de Erika Schneider e Bil Araújo que torciam por uma reconciliação do ex-casal vão ter que se contentar em ver os dois felizes com outras pessoas. É que o ex-BBB está vivendo um affair com a cantora Amora.

A jovem e o modelo tem uma amiga em comum: Sarah Andrade, que participou da mesma edição do Big Brother Brasil que o influenciador esteve, no ano passado.

Amora tem quase 100 mil seguidores no Instagram. Bil anda curtindo as publicações da artista nas redes sociais. Procurado pela coluna, o ex-Fazenda confirmou o romance.

Bil e Erika colocaram um ponto final na relação de sete meses no mês passado. A influenciadora e ele oficializaram o namoro, marcado por idas e vindas, em abril deste ano, durante viagem em um luxuoso cruzeiro.

E ao que tudo indica a fila andou também para Erika Schneider. Segundo o perfil do Instagram “Segue a Cami”, a ex-Fazenda estaria vivendo um remember com o ex (ou seria atual) Victor Peres. Eles foram vistos em Balneário Camboriú juntinhos na semana passada.

Os rumores ficaram ainda mais fortes quando a ex-bailarina do Faustão compartilhou um Storie dentro de um carro. Analisando alguns detalhes é possível perceber que o automóvel é do empresário. Erika e Victor terminaram o namoro em 2020 depois de dois anos juntos. Eles chegaram a dividir o mesmo teto por alguns meses.

Ao saber dos rumores da volta de Erika com o ex, o modelo compartilhou uma indireta em seu Twitter. “Kakakaka, mas se eu falo, eu sou errado, né?”, escreveu.