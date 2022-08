Biomédica e especialista em harmonização: conheça a namorada de Marcelo Bimbi

Após a coluna Douglas Richer noticiar com exclusividade o novo namoro do ator e modelo Marcelo Bimbi, muitos fãs se mostraram curiosos em saber um pouco mais sobre Lorena Marcondes. Com isso, reunimos as principais características sobre a nova namorada do acreano.

Lorena Marcondes, de 33 anos é natural de Divinópolis, em Minas Gerais. Ela reside em sua cidade natal onde atua com procedimentos estéticos. Além dos trabalhos em Divinópolis, a biomédica atende também em Belo Horizonte e São Paulo.

A nova namorada de Marcelo Bimbi costuma usar as redes sociais para uso de trabalho no geral. Lorena pouco publica sua rotina íntima em seu perfil no Instagram.

Lorena e Marcelo vivem uma fase reservada, longe dos cliques e stories das redes sociais. No Acre, Marcelo Bimbi surgiu acompanhado da nova namorada na ExpoAcre 2022 e confirmou com exclusividade em entrevista no estande do ContilNet.

Assista a entrevista: