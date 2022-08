BIOPLUS realiza o treinamento com a Equipe CME da FUNDHACRE

O encontro para capacitação com a Equipe CME, oferecido pela BIOPLUS, ocorreu nos dias 08 e 09 de agosto, das 8h às 12h, no auditório do INTO. O evento foi voltado exclusivamente ao treinamento da equipe de Esterilização (CME) da FUNDHACRE. Na ocasião foi oferecido um coffee break especial aos participantes.

Foram dois dias de treinamento intensivo oferecido por uma empresa exclusiva de capacitação contratada pela BIOPLUS. O início do treinamento ficou a cargo da enfermeira especialista em controle de infecção e gestão de saúde, Luciana Carvalho que palestrou sobre o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC). A resolução diz respeito às normas regulamentares propostas pela Anvisa, visando garantir boas práticas por meio de padrões de qualidade de produtos e serviços. Logo após, a segunda palestrante, a enfermeira especialista em controle de infecção e gestão de saúde Tainá Pacheco, falou sobre a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), e também sobre Núcleo de Segurança do Paciente (NSP).

Ana Cristina, gerente de risco da FUNDHACRE, considera que treinamentos e capacitações são essenciais dentro do ambiente hospitalar. “A capacitação é importante porque faz com que o profissional pense sobre a qualidade e sobre a importância do seu serviço. A capacitação do dia de hoje leva o colaborador a desenvolver um olhar mais atento e responsável para qualquer umas das etapas da CME, seja na lavagem, no processamento dos materiais ou na esterilização dos mesmos. E não é só o colaborador que ganha. A população, que está lá na ponta de toda essa cadeia, ganha mais saúde e segurança”.

Já para a enfermeira Suelen Cavalcante, executora da SCIH (Serviço de Controle de infecção hospitalar), o encontro com a Equipe CME também tem um impacto muito importante no controle das IRAS dentro do ambiente hospitalar: “para nós que investigamos as IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde) é de suma importância que o profissional saiba qual é o seu papel em evitar que essas infecções ocorram dentro do ambiente hospitalar. Neste contexto, ficamos bem contentes com o treinamento que a BIOPLUS ofereceu aos colaboradores da CME”

A BIOPLUS está no mercado desde 2007 e começou sua atuação no estado do Acre ano passado, em 2021. A intenção da empresa com o encontro com a Equipe CME, segundo Edlene Marques, Gerente de operações da CME, é trazer a capacitação presencial para os colaboradores do Hospital e principalmente da CME, afim de que a população seja melhor assistida.

Edlene reforça a importância da Central de Materiais de Esterilização (CME) dentro de um hospital. “A CME é considerada o “coração do hospital”, todo o processo que oportuniza o atendimento ambulatorial e cirúrgico depende dos materiais que são processados na CME. Então, é fundamental o treinamento e capacitação contínua da equipe responsável pelo setor. Nossos treinamentos contínuos, seja presencial ou online, garantem que a população acreana tenha um serviço de excelência”.

A empresa amazonense, conhecida pela gestão hospitalar, equipamentos de alta qualidade e excelente preparação do pessoal técnico, é pioneira na Região Norte com a prestação de serviços de saúde para a rede pública e privada.