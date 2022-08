Bolsonarista ferrenho, N Lima elogia Ciro no debate: “Deu um show de inteligência”

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N.Lima (PL), usou seu discurso na sessão desta terça-feira (30) para falar a respeito do cenário eleitoral no Acre e no país.

Bolsonarista ‘raiz’, o vereador elogiou Ciro Gomes, opositor do presidente da República nas eleições deste ano.

N.Lima falou a respeito da performance do candidato pedetista no debate da Band, no último domingo (28), mas antes, deixou claro que seu voto é em Bolsonaro.

“Deu um show de inteligência e performance, mas é uma pessoa que a gente não confia, porque também veio da esquerda, que teve com o Lula e o PT”, disse.

Sobre o presidente que tenta a reeleição, ele afirmou que “tem as suas deficiências também, mas hoje o nosso Brasil tá apresentando uma evolução ótima na economia”, avaliou.