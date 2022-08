Bruno Krupp se manifesta após acidente que matou menor: “Não bebi”

Um vídeo divulgado pelo G1 mostra Bruno Krupp se manifestando pela primeira vez após o acidente que resultou na morte de um adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro, no sábado (30). Nas imagens, ele aparece em uma maca e relata ter sido chamado de “assassino” após ser internado depois do atropelamento.

“Gente, pelo amor de Deus, eu sou a última pessoa que queria que isso tivesse acontecido. Pode ter certeza de que eu queria que o pior tivesse acontecido comigo”, lamenta o modelo.

Bruno negou que tenha fugido do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para onde foi levado inicialmente. Ele também negou estar dirigindo alcoolizado.

“Eu fui levado de ambulância, eu não fugi do hospital, não fugi dos médicos. Eu estava morrendo no hospital, os empregados me tratando mal no hospital, batendo com a maca no corredor, me chamando de assassino, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Eu não bebi, eu não usei droga, foi um acidente, gente!”, acrescentou.