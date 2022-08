Cachorro é resgatado com vida após desabamento de casa na Estação Experimental

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na tarde desta terça-feira (9) foi o desabamento de uma residência em construção no bairro Estação Experimental. Segundo informações, não houve feridos pois o casal que mora na casa estava em um cômodo nos fundos do terreno.

Além do casal, um cachorro também morava na casa, mas foi resgato com vida e sem ferimentos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). Um vídeo publicado pela repórter Lilia Camargo mostra o animal doméstico momentos depois do resgate.