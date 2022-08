Sorte ou livramento? Casa desaba na Estação experimental, mas ninguém sai ferido

Não houve vítimas no desabamento de uma residência da rua José Kairala, bairro Estação Experimental, próximo ao Manuel Julião. O desabamento ocorreu por volta das 14h40min desta terça-feira (9).

O Corpo de Bombeiros isolou o local. Informações obtidas na rua dão conta de que não houve feridos porque o casal que mora na casa estava no cômodo dos fundos, fora da casa, e por isso não foi atingido.

Outras informações afirmam que o imóvel estava em obras. Um estudante que trafegava pela rua se assusta com o barulho e com a poeira que se levanta com a queda do imóvel. Veja o vídeo.