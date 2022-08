Cadela vira-lata é abandonada fora de casa após sua tutora morrer no Acre

No município de Senador Guiomard, cidade do interior do Acre, próximo à capital Rio Branco, uma cadela colocada na rua após a morte da tutora segue deitada em frente a casa em que vivia com a mulher que a acolheu desde filhote.

Segundo informações, a tutora da cadela também morava com mais três cachorros e, após ser encontrada morta em sua residência, a família da mulher adotou apenas um cachorro de raça, deixou dois cachorros vira-latas na rua e um cachorro vira-lata dentro do terreno. Dos dois cachorros colocados na rua, um deles não se sabe o paradeiro, já a cadela segue morando na calçada da casa, há aproximadamente um mês.

Ainda de acordo as informações da vizinhança da casa, a cadela acompanhou o velório da tutora e esteve ao lado do caixão durante todo o tempo. Agora, o animal permanece em frente a casa e sempre que é chamada por alguém, se dirige até a pessoa com o rabo abanando, pois é um animal dócil.

O cachorro que permanece no quintal da casa, como guardião, é alimentado pela família da mulher, que visita e cuida do terreno. A casa, por ser rodeada de grades e portão fechado, não permite que o cachorro saia, nem que a cadela entre.

A população que queira ajudar a cadela, seja para um lar provisório ou para uma nova adoção, a casa fica localizada na rua Brasília, bairro Jardim Botânico, próximo ao antigo Bar do Batata.