Com bumbum molhado, Mulher Melão aproveita fim de semana pra lavar o carro: “De mangueira”

Por essa ninguém esperava! Renata Frisson, conhecida por ser a Mulher Melão, enlouqueceu os internautas do Instagram neste domingo (31) ao publicar um registro de seu novo ensaio para o OnlyFans. A musa aproveitou o fim de semana para ser produtiva e não deixou de chocar os fãs com o clique!

+ Mulher Melão resolve mostrar o que posta no OnlyFans, mas é ‘proibido’ printar: “Dá uma olhada”

Na ocasião, a modelo usou seu tempo de descanso para lavar o carro e não se deixou abalar com o clima mais frio. Sem pudor nenhum, Melão impressionou enquanto surgia com o corpão sarado todo molhado, caprichando na sensualidade.

“Muito linda e maravilhosa”, elogiou um seguidor nos comentários da publicação. “Além de tudo ela sabe ser prendada”, disparou outro internauta, brincando com a “tarefa” da modelo. “Essa foto animou meu fim de semana”, admitiu um terceiro.

Mulher Melão rebate críticas por venda de conteúdo no OnlyFans

Orgulho de seu trabalho! Recentemente, Mulher Melão cedeu uma entrevista à Quem e revelou que recebe diversas críticas por conta da venda de conteúdos através do OnlyFans. A musa disse que não basta apenas “tirar a roupa” e que existe um planejamento por trás de seus ensaios.

“As pessoas acham que é fácil. Não é só ficar pelada. Tem que dar duro todos os dias, tem que trabalhar, criar, produzir, roteirizar e gravar vídeos bacanas com boa luz, imagens nítidas. Tem toda uma produção que eu gosto de fazer. Eu acordo e durmo pensando nos vídeos e ainda mantenho contato pela manhã e a noite com os meus fãs”, disse Melão.

Melão ainda contou que costuma interagir bastante com público internacional em seu OnlyFans: “eu tenho que me virar para falar com os meus seguidores em inglês, espanhol, francês, alemão e outras línguas. Estou virando uma poliglota”.