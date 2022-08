Com treinos em dois períodos, Sena Madureira se prepara para estreia no Acreano Feminino

O elenco conta com 30 jogadoras, todas do município de Sena Madureira. A preparação para o estadual está sendo feita com treinos em dois períodos, pela manhã das 5h às 6h, e durante a noite em quatro dias na semana: terça, quinta-feira, sábado e domingo, no estádio Marreirão, naquela cidade.

O treinador destaca que as atletas estão passando por um período de transição para ser adaptar ao futebol de campo já que costumeiramente praticam futsal.

– A gente já vem com um trabalho no futsal e reunimos os profissionais daqui para fazer um trabalho de iniciação no futebol porque as meninas estão mais acostumadas com o futsal. Então, seria algo novo e elas decidiram abraçar esse desafio que é participar do campeonato de campo. Passamos pra um trabalho de adaptação, que é justamente mudar algumas formas do futsal pro campo. Graças a Deus, elas gostaram do trabalho de formação e a gente entrou na etapa de preparação, onde posso dizer que estou bastante surpreso e bastante agradecido pelo excelente desempenho delas, a motivação, dedicação e estamos dispostos a encarar esse grande desafio – afirma.

Adriano de Souza acredita que o Sena Madureira pode ter condições de brigar pelo título, mesmo não conhecendo a fundo a qualidade dos rivais.

– Se não coincidir com as datas do futsal sim. Não conheço bem as demais equipes, mas conheço bem a nossa. Sempre com fé, humildade, trabalho e disciplina e respeito ao adversário. Cada jogo é uma experiência, mas preferimos aprender com os erros dos demais do que com os nossos. Assim que esperamos brigar sim pelo título – finaliza.