Concurso IBGE: divulgado resultado final para agentes

Foi publicado nesta quarta-feira, 17, o resultado final do edital complementar (nº 13) do concursos IBGE de 2019. Aberta em julho deste ano, a seleção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ofereceu 398 vagas.

Conforme documento publicado no Diário Oficial da União , 221 candidatos garantiram a classificação, enquanto 1.251 são considerados “não eliminados”, ou seja, têm chances de convocação ao longo do prazo de validade da seleção.

Ao todo, o edital contou com 398 vagas, nos cargos de agente censitário municipal (119) e agente censitário supervisor (279). Em ambos os casos, para concorrer foi preciso ter o nível médio completo.

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$2.100, para o agente censitário municipal, e de R$1.700, para os supervisores.

A jornada será de 40 horas, e, além do salário, os aprovados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. O contrato será de cinco meses, podendo ser prorrogado.

As oportunidades foram distribuídas por 239 cidades em 14 estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, além de toda a região Sul do país.

Após concurso, IBGE já divulgou 15 editais complementares

O último edital publicado pelo IBGE foi o 15º, contando com 157 vagas para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Nas últimas semanas, três documentos foram divulgados, incluindo um com mais 15 mil vagas para recenseadores.

Antes desses, no dia 25 de julho, foi publicado o 13º edital, com 398 vagas nos cargos de agente censitário municipal (119) e agente censitário supervisor (279), que teve seu resultado nesta quarta, 17.

No dia 18 de julho, o Instituto ofereceu postos para coordenadores. Já em junho, no dia 15, um edital foi publicado com 840 vagas para agentes censitários, mesmo cargo oferecido na nova seleção.

Anteriormente, o Instituto selecionou para o preenchimento de 48 mil vagas, no cargo de recenseador, de nível fundamental. Neste caso, os aprovados já foram convocados e iniciaram seus treinamentos.

Além destes, o IBGE também já publicou editais com 133 vagas para o cargo de agente censitário de informática, e 106 vagas nos cargos de agente censitário operacional (97) e coordenador censitário de subárea (nove).

A primeira seleção aberta no ano foi para os cargos que ficaram vagos após a seleção de agente censitário de pesquisa por telefone, no Rio de Janeiro.

“O processo complementar tem o objetivo de contratar pessoal para as vagas que não foram preenchidas no processo seletivo simplificado. A diferença entre as duas seleções é que no PSS complementar há análise curricular em vez de prova e não é cobrada taxa de inscrição”, explicou o coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros.