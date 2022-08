Disney divulga primeiras imagens de série com Xuxa e Gleici no Acre; confira

Em publicação nos canais da disneyplusbr e xuxameneghel, os fãs já podem conferir algumas imagens das gravações do filme Tarã, que tem o Acre como uma das suas locações.

Como o ContilNet noticiou em primeira mão, a acreana Gleici Damasceno faz parte da série da Disney com Xuxa e Angélica e aparece nas imagens divulgadas nas redes sociais.

“Começaram as gravações de Tarã, uma Série Original de ficção do DisneyPlus com uma história emocionante. Confira as primeiras imagens e prepare-se para embarcar nessa aventura em 2023”, diz legenda da publicação.

De acordo com fontes próximas à campeã do BBB, Gleici foi convidada há meses para estar no elenco da série que terá sua primeira parte produzida no Acre. Além de Gleici, vários acreanos foram convidados para a figuração da nova série de Xuxa, além do cineasta Sérgio Carvalho.

Confira mais em:

Bomba: descobrimos que os acreanos Gleici Damasceno e Sérgio Carvalho estão na série com Xuxa; confira tudo!

Confira imagens: