Dra. Kelma Roque, Biomédica Esteta, explica sobre o procedimento de PEIM 

PEIM – Procedimento Estético Injetável para Microvasos é a solução para os tão temidos “VASINHOS” nas pernas.

A “secagem” dos vasos é fundamental para a saúde e beleza das pernas, pois não tem coisa pior para uma mulher do que ver o surgimento dos microvasos “vasinhos”.

Esteticamente falando as telangiectasias popularmente conhecidas como (TEIAS de ARANHAS) fazem muitas mulheres esconderem as pernas com vergonha dos microvasos. O procedimento de PEIM chegou para acabar com essa situação tão incomoda.

Os microvasos, ou “vasinhos”, são alterações de caráter familiar bem mais frequente nas mulheres que nos homens, e ocorrem com maior frequência nas pernas e coxas.

Suas causas ainda não são bem definidas, mas sabe-se que genética, reposições hormonais (como o uso de anticoncepcionais), gravidez, sedentarismo e obesidade, estão entre suas principais causas.

O procedimento é minimamente invasivo e praticamente indolor, a secagem dos microvasos é muito simples, podendo ser feita em clínicas ou consultórios que possuam um Biomédico Esteta, profissional qualificado e habilitado a realizá-lo.

Lembrando que qualquer procedimento deve ser precedido por uma consulta com um profissional qualificado, sendo feita uma boa anamnese do paciente, para que então se realizado o procedimento desejado.

O procedimento consiste na aplicação de uma substância esclerosante no interior dos microvasos, que agirá causando uma contração do mesmo, fazendo com que este se feche e não ocorra mais passagem sanguínea.

A substância é posteriormente metabolizada pelo próprio organismo.

Há inúmeras substâncias esclerosantes que podem ser utilizadas, utilizo a glicose hipertônica, o método mais eficaz e considerado padrão OURO nessa linhagem de tratamento.

Os resultados são totalmente efetivos, e por ser um fármaco bio-compatível não causa reações alérgicas na pele, nem proporciona risco de choque anafilático ou úlceras isquêmicas.

Tal procedimento é indicado apenas para vasos bem finos.

