Emurb lança nota e diz que não existe desvio de combustível na empresa

A prefeitura municipal de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) lançou uma nota de repúdio contra a matéria intitulada “Bocalom pede que servidores não desviem combustíveis na Emurb”, no dia 15/08/2022 e atualizada em 16/08/2022.

Na nota, a Emurb confirma que durante o evento de entrega de mais de 50 maquinários que a Seagro vai utilizar no programa Ramais da Dignidade, o prefeito Tião Bocalom foi enfático ao falar: “Não desviem combustíveis, por favor, é dinheiro público, dinheiro nosso. Se trabalharmos de forma honesta, vamos ter resultado”.

“Em momento algum foi citado servidor de qualquer secretária ou empresa, mas a matéria ida ao ar fala de uma suposta corrupção na Emurb”, destaca documento.

Confira nota na íntegra:

NOTA DE REPÚDIO

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – Emurb, manifesta seu repúdio e indignação contra as inverdades em matéria veiculada no site Contilnet, intitulada “Bocalom pede que servidores não desviem combustíveis na Emurb”, no dia 15/08/2022 e atualizada em 16/08/2022, no sentido de existir corrupção na empresa.

A matéria publicada não condiz com o ato realizado sobre os mais de 50 maquinários que a Seagro vai utilizar no programa Ramais da Dignidade. E sim, durante o evento o prefeito Tião Bocalom foi enfático ao falar: “Não desviem combustíveis, por favor, é dinheiro público, dinheiro nosso. Se trabalharmos de forma honesta, vamos ter resultado”. E acrescentou: “Para que fosse realizada a tarefa, houve um esforço conjunto na administração para economizar. “O dinheiro está na conta, vocês vão receber tudo o que trabalharem. Temos mais de 22 milhões de reais na conta, dinheiro que não deixamos roubar. Essa prefeitura nunca viu isso. Produzir para empregar, é isso”.

Em momento algum foi citado servidor de qualquer secretária ou empresa, mas a matéria ida ao ar fala de uma suposta corrupção na Emurb.

A reportagem em questão é tendenciosa, sem o menor indício de prova cogitando corrupção e denigre a imagem da empresa de forma genérica que, diga-se de passagem, é composta por pessoas honestas, dedicadas e que trabalham incansavelmente pelo bem-estar da população.

A diretoria e os servidores da Emurb repudiam a matéria e ressaltam que, a empresa, assim como a gestão municipal, trabalha dentro da legalidade e transparência e não compactua com qualquer ilícito ou corrupção.

Nesse sentido, se coloca à disposição das autoridades competentes para esclarecer qualquer situação.

Atenciosamente,

Eng. Civil José Assis Benvindo

Diretor Presidente