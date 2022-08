Festival do Açaí em Feijó tem show de João Bosco e Vinicius suspenso pela Justiça

O show da dupla sertaneja João Bosco e Vinicius qiue seria realizado no próximo dia 15, dentro da programação do Festival do Açaí, em Feijó, está suspenso por decisão judicial. A Vara Cível da Comarca de Feijó publicou a decisão nesta segunda (8).

Segundo a decisão do juiz Marcos Rafael Maciel de Souza, além de publicar no site que o show foi cancelado, o prefeito de Feijó, Kieffer Cavalcante, deve ofertar ações públicas para a população no valor estimado do cachê da dupla, R$ 319 mil.

A prefeitura pode recorrer da decisão, mas até por decisão judicial, o show segue cancelado. Caso não cumpra a determinação, a prefeitura pode pagar multa de R$ 10 mil, por hora de atraso.