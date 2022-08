Homem contrata garota de programa e acaba roubado antes de chegar em hotel

Um homem de 54 anos foi roubado por uma garota de programa na madrugada deste domingo (21) nas proximidades da rodoviária de Porto Velho (RO).

A vítima informou que combinou um programa sexual com a garota e foram para um hotel. Todavia, no meio do caminho a acusada tomou a força o celular com R$ 200,00 que estava na capinha de proteção do aparelho da vítima.

A mulher fugiu em seguida correndo. O homem disse que ainda foi agredido por um mototaxista ao questioná-lo se sabia do paradeiro da acusada.

Policiais militares foram chamados, mas ninguém foi preso. O caso será apurado pela Polícia Civil.