Idoso é encontrado morto com pulso amarrado no fundo de quintal, em Rio Branco

O idoso Elídio Ferreira Cavalcante, de 77 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (10) no terreno de uma residência na rua Poços de Caldas, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, familiares encontraram o idoso com um dos pulsos amarrados com um fio, uma camisa cobrindo seu rosto e um ferimento na região da boca. Ainda segundo a polícia, o solo apresentava marca como se Elídio tivesse sido arrastado de dentro da residência até os fundos do terreno.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia. O perito não soube informar a causa da morte, que será revelada somente após o laudo pericial. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).