Líder de facção é assassinado com quase 50 tiros em bairro de Rio Branco

O líder de uma facção criminosa, André Luiz Amaral, de 29 anos, foi morto com 22 tiros, na noite desta segunda-feira (15), na rua Uirapuru, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, André estava em um estabelecimento comercial reunido com amigos, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e outros bandidos em um carro modelo Gol de cor branco, dando apoio ao crime. Os dois bandidos desceram da moto e, de posse de duas pistolas sendo uma 380 e outra 9 milímetros, entraram no local e realizaram 44 disparos em direção da vítima, que foi atingida por 22 tiros.

Após a ação, os assassinos fugiram correndo para a motocicleta e fugiram acompanhados dos comparsas que estavam no carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a André.

A PM isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais Militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação do crime seria mais um capítulo da guerra entre facções criminosas. O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).