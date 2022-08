Longo diz que convenção do PP aponta vitória de Gladson já no primeiro turno

“O governador do Acre, Gladson Cameli, não consegue andar dez metros sem que alguém o aborde e o convide para tirar uma foto e abraçá-lo”, disse o deputado estadual Pedro Longo (PDT), líder do atual Governo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e que deve ser candidato à reeleição.

Em discurso na tribuna na sessão desta terça-feira (9), Longo lembrou que visitou o último dia de Expoacre, no domingo (7), na companhia de Gladson Cameli e ali constatou a popularidade e a forma como o governador é tratado pela população. “Nosso povo demonstra muito respeito e carinho por nosso governador”, afirmou.

O deputado também lembrou das convenções de seu partido e do PP, da aliança do governador, da vice Mailza Gomes e de Ney Amorim para o Senado. “As ruas do entorno da sede do Sesc foram tomadas pela população numa convenção histórica e marcada pela alegria, uma vibração contagiante que nos aponta para a vitória em primeiro turno”, afirmou o deputado.