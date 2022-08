No final da tarde dessa terça-feira (30/08/22), durante fiscalização na BR 364 em Rio Branco-AC, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 202kgs (duzentos e dois) de entorpecentes (tabletes análogos a maconha) que estavam em caixas de papelão atrás dos bancos da cabine do caminhão.

Condutor e passageiro do veículo foram detidos e encaminhados à Polícia Federal.

A apreensão ocorreu no Posto da PRF em Rio Branco (bairro Santa Cecília). O veículo vinha do Mato Grosso do Sul, sentido Rio Branco.