Manaus terá voo direto para os Estados Unidos a partir de dezembro deste ano

Manaus, capital do Amazonas, ganhou um voo direto para o estado da Flórida, nos Estados Unidos (EUA). A cidade passará a ter ligação direta com o aeroporto de Fort Lauderdale a partir do dia 15 de dezembro deste ano.

O anúncio foi feito pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, na quinta-feira (11), na sede do Governo, em Manaus. “O Amazonas é o estado brasileiro mais próximo dos EUA. O voo vai facilitar a chegada dos amantes da pesca esportiva”, disse o governador.

O novo voo direto do Amazonas para os Estados Unidos será feito pela Azul Linhas Aéreas. Durante a reunião com executivos da companhia aérea, o Governo do Estado sancionou a lei que reduz a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do querosene e gasolina da aviação.

Frequência dos voos

As viagens serão realizadas três vezes na semana, em aeronaves Airbus A320neo, com capacidade para 174 passageiros.

O voo terá aproximadamente cinco horas de duração.

Belém

Belém, capital do Pará, volta a ter ligação direta com o mesmo aeroporto americano. Em Belém, as viagens ocorrerão quatro vezes na semana.

“A programação de voos partindo de Belém e Manaus vai ao encontro da premissa da Azul, que é descentralizar as nossas operações e fomentar o turismo nas mais diferentes regiões do país e do mundo. Estamos bastante felizes com o início dessas novas conexões partindo de cidades tão importantes do país e agradecidos pela parceria com ambos os governos estaduais para chegarmos a esse dia”, informou o gerente de Planejamento de Malha da Azul, Vitor Silva.