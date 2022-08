Mulher Melão resolve mostrar foto que pode ser ‘banida’ ao abrir calcinha e jogar bebida dentro

Voltou a chocar! Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, voltou a mostrar um novo ângulo de seu novo ensaio em que aparece com lingerie branca e quase mostrando demais na tarde desta terça-feira (09).

“Estou te esperando esperando aqui”, escreveu na legenda da publicação. No clique, Mulher Melão surge com peças íntimas brancas, enquanto resolve simplesmente abrir a sua calcinha e coloca dentro nada mais, nada menos do que a bebida que está nas mãos.

“Cada foto é um tiro! Amiga, tu arrasa de mais”, apontou mais um no campo de comentários. “A minha vontade era ter você nessa pose um dia… Ah, meu coração simplesmente não aguenta, mulher”, disparou mais um.

Mulher Melão vende calcinha para norte-americano por 2 mil dólares

Durante entrevista cedida à revista Quem, Mulher Melão soltou o verbo e comentou mais sobre coisas que consegue ganhar um dinheiro fora o OnlyFans. Segundo a modelo, as pessoas chegam a pagar valores altos por sua peça íntima.

“Tem gente lá no meu canal que já gastou comigo mais de 30 mil dólares. Uma pessoa só. Tem homem que você tá ali interagindo e ele acaba se empolgando, vai dando tips [gorjeta]”, disse Mulher Melão.

“Eles vão se soltando. Hoje eu to levando uma calcinha nos Correios que um americano comprou por dois mil dólares. Eu botei perfume nela, deixei bem bonita”, finalizou.