Nívea Stelmann abre o jogo sobre a atual relação com o ex, Mário Frias

Nívea Stelmann abriu o jogo e revelou como é a sua atual relação com o ex-marido, Mário Frias. Os dois foram casados entre 2003 e 2005, e tiveram um filho, Miguel Frias, hoje com 17 anos. A atriz, de 48 anos, que mora nos Estados Unidos desde 2017, garantiu que os dois se dão super bem.

“Sempre foi e se Deus quiser sempre será [uma relação maravilhosa]. A gente se respeita e quer o bem um do outro. E o Miguel sempre foi prioridade para nós dois”, disse Nívea Stelmann em uma entrevista para a ‘Contigo’.

Apesar de morarem em outro país, a atriz contou que o filho e o ator Mário Frias também possuem uma ótima relação e se veem com frequência. “Miguel e Mario são loucos um pelo outro. Graças a Deus muito amigos”, disse ela, que completou: “Se veem sempre que podem. Com muita frequência. Nunca tivemos datas definidas”.

Atualmente, Nívea Stelmann é casada com o empresário Marcus Rocha, com quem teve uma outra filha, a pequena Bruna Rocha, de 8 anos.

No mês passado, Mário Frias ficou internado no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, por uma semana após sofrer um infarto agudo do miocárdio. Este foi o terceiro infarto de Frias desde que assumiu a Cultura do governo Bolsonaro, em junho de 2020. O ex-Malhação saiu da secretaria para disputar o cargo de deputado federal nas próximas eleições.