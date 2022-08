No Acre, Zezo brinca sobre encontrar namorada: “Passo até do horário”

O cantor Zezo Potiguar é umas atrações mais aguardadas do 23º Festival do Açaí. Ele já desembarcou nessa tarde no município e se apresenta na noite deste sábado (13) no palco do evento.

Bastante carismático, o cantor conversou com o site Feijó Notícias assim que chegou na cidade e falou da prazer de estar pela primeira vez no município. Questionado se passaria do horário como os demais artistas, o cantor disparou: “Se eu descolar uma namorada bonita, passo do horário”.

Veja a entrevista na íntegra: