Polícia registrou mais de 30 boletins de ocorrência e duas prisões durante a ExpoAcre

A Polícia Civil do Acre apresentou nesta segunda-feira, 8, um balanço do número de ocorrências registradas durante a Expoacre 2022.

O trabalho da Delegacia Itinerante, localizada no Parque de Exposições de Rio Branco, contabilizou no período da feira dois termos circunstanciados de ocorrência, dois autos de prisão em flagrante, um boletim de ocorrência circunstanciado, três mandados de prisão cumpridos e 33 boletins de ocorrência, registrados de forma presencial.

Como medida de precaução, a Polícia Civil havia implantado no local uma sala de acolhimento a mulheres, crianças e idosos eventualmente vitimados, mas não foi verificado nenhum caso ou registro de ocorrência de violência dessa natureza.

Para o delegado-geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, o trabalho integrado das forças de segurança contribuiu para o baixo número de registros de ocorrências. Durante os nove dias de evento, cerca de 300 mil pessoas visitaram o espaço.

“Tivemos uma feira agropecuária que foi uma das maiores do Acre e obtivemos êxito nos números apresentados, com destaque para o baixo índice de ocorrências”, destacou.

Além da Delegacia Itinerante, a Polícia Civil do Acre disponibilizou uma Unidade Móvel do Instituto de Identificação, equipada para atender à população com a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Durante a Expoacre, o ônibus do Instituto de Identificação realizou o atendimento a 157 pessoas e agendou outras 125. A equipe do Instituto de Identificação também orientou a população acerca da validade do antigo documento, que é de dez anos, e do procedimento para emissão de um novo documento.

O Acre é um dos primeiros estados da federação a emitir o novo padrão do documento, que passará a ser uniforme em todo o país e com numeração única, como já ocorre com o CPF. O documento está disponível em três versões: papel-moeda, policarbonato e digital, proporcionando segurança e praticidade à população.