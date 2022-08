Qual o arcano da semana? Veja agora o que as cartas do Guru do ContilNet revelam

Arcano da semana: O Diabo

O Diabo no tarot, significa a atração desenfreada, sedução, sensualismo, materialismo, magnetismo pessoal, criatividade perante a matéria e amarração de uma situação.

Pode significar o Guardião pessoal, que protege teu caminho, a sombra que fala através do desejo, tão insidioso, tão forte, tão luxuoso…



Este arcano num jogo representa também a política, a capacidade de manipular uma situação para poder valer determinados interesses, pessoas de baixa energia e índole duvidosa, ou magnetismo mágico.

Quando esse arcano sai num jogo é necessário encarar seus desejos, a sombra inconsciente e a realidade articulada que está na sua frente, é necessário fazer parte, sem apego, é necessário trabalho sem alienação…

Em alguns tarot aparece Baphomet, uma mulher nua e um homem nú, presos à base onde Baphomet está em pé, eles tem uma ligação, e a posição da corrente em cada um, mostra os valores que os seduzem: A mulher tem a corrente presa ao pescoço do Homem e o Homem a tem presa à cintura da mulher, representando que o Homem se prende ao corpo da mulher, ao prazer que ela proporciona e a natureza feminina, a Mulher se prende a cabeça do homem, ao prazer que ele proporciona pela imaginação, emoção e organização de uma situação, e ao que ela escuta disso…

Na Bíblia, pelos estudos do nosso irmão frater Goya, correspondem ao (Mt 4, 1-11):

1 Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo.

2 Por quarenta dias e quarenta noites esteve jejuando. Depois teve fome.

3 Então, aproximando- se o tentador, disse -lhe: “ Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães”.

4 Mas Jesus respondeu: ”Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.”

5 Então o diabo o levou à Cidade Santa e o colocou sobre o pináculo do templo

6 e disse-lhe: “Se és Filho de Deus, atira -te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra.”

7 Respondeu-lhe Jesus: “Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus.” 8 Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo com

o seu esplendor

9 e disse-lhe: “Tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares”.

10 Aí Jesus lhe disse: “Vai-te Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto.”

11 Com isso, o diabo o deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo.

Trabalho com o Diabo: Mentalize a situação em que está envolvido, veja essa situação leve, sem amarras, de bom humor, mesmo que mentes pequenas queiram demonizá-los, usem o poder de sedução positivamente, a capacidade de dar e receber prazer e sintam a magia do ambiente com a realidade dele, confiem na proteção espiritual que anda com vocês e a invoquem. Boa Semana!

#tarot #esoterismo #filosofia

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

Binho de Ouros – Contato: [email protected].

Facebook: @guruengenheiro MT. Confiram nossos produtos da loja do Facebook!

Instagram: @guruengenheiro.

YouTube: Guru Eletrônico, playlist esotérica.

Site Principal: arabutameamagiadotarot.blogspot.com, Guru Engenheiro, A Magia do Tarot;