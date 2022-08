Semifinal do campeonato E-copa Seict ocorreu neste sábado na Expoacre 2022

Foi realizada neste sábado, 6, a semifinal dos jogos virtuais promovidos pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/Ac).

O projeto, chamado E-Copa Seict, desenvolvido no espaço dos Games na Expoacre 2022, visa estimular o interesse dos jovens pelo conhecimento na área da tecnologia e inovação, como pontua o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

“O objetivo do espaço é atrair os jovens para o mercado da tecnologia, em que os games estão inseridos, e são aqui o nosso atrativo. Hoje o esporte digital está crescendo, os jovens têm oportunidades de negócios no meio desse segmento e vamos começar a captá-los e desenvolver capacitações e orientações de mercado para que eles entrem na área da tecnologia e desenvolvimento de sistemas”, destaca o gestor.

Oito jogadores da modalidade de jogo Free Fire participaram da semifinal do campeonato. Simultaneamente a esta competição, ocorrem outras modalidades de jogos com minicapeonatos. A coordenadora do espaço, Caroline Cunha, relata que passam pelo local, diariamente, mais de 400 pessoas.