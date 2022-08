Trânsito melhor: Sena Madureira ganha mais dois semáforos do Governo

Atendendo reivindicação do deputado estadual Gehlen Diniz (PP), o Governo do Estado, por meio do Detran, já começou a instalação de mais dois semáforos na cidade de Sena Madureira. Um deles fica localizado na região central da cidade entre a Avenida Avelino Chaves e a Rua Benjamin Constant, próximo a Drogaria do Charles. O outro, no cruzamento da Avenida Brasil com a Cunha Vasconcelos, no Bosque.

De acordo com o deputado Gehlen Diniz, a demanda surgiu há alguns meses e foi levada ao setor competente. “Trata-se de mais um benefício do Governo para Sena Madureira que vai impactar positivamente no nosso trânsito no sentido de diminuir os acidentes. Nesse âmbito, agradecemos ao Governo do Estado e a toda equipe do Detran por atender o nosso pedido”, comentou.

Francisco Maia, representante da 4ª Ciretran em Sena, estima que até o final desta semana os trabalhos em um dos semáforos serão concluídos. “Estamos com a equipe da Engenharia de trânsito atuando a todo vapor. Com mais esses dois semáforos, teremos um trânsito mais organizado. Ressaltamos a atenção do deputado Gehlen Diniz para essa questão bem como aos nossos Diretores do Detran por viabilizar mais dois semáforos para Sena Madureira”, frisou.

Em Sena, a frota de veículos cresceu de maneira exponencial nos últimos anos. Com isso, também aumentou o número de acidentes. Na semana passada, por exemplo, duas batidas ocorreram em um único dia, deixando cinco feridos. Com as melhorias na parte de sinalização, o governo intenciona diminuir esses índices.