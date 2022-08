Vivendo uma relação ‘sem rótulos’ com Eliezer, Viih Tube confessa que está apaixonada

Pelo visto a relação ‘sem rótulos’ entre Viih Tube e Eliezer Neto está ficando séria. A influenciadora usou o Twitter nesta segunda-feira (1°) para revelar que está apaixonada pelo ex-BBB.

“Que saudade que eu tava dele. Gente, eu tô real apaixonada. Me lasquei”, brincou ela, que acaba de chegar de uma viagem com a família a Dubai e Maldivas.

Em conversa com os fãs, através dos stories do Instagram, Viih Tube resolveu explicar por que viajou para as Ilhas Maldivas sem Eliezer, já que recentemente os dois andavam num grude só, até mesmo viajando para o exterior, como quando foram juntos ao Rock in Rio Lisboa, e ainda passearam pela Europa.

A influenciadora digital explicou que a viagem para o destino paradisíaco já estava marcada para acontecer apenas com sua família e ainda ressaltou que Eliezer tinha compromissos no Brasil que não poderia desmarcar para conseguir viajar com ela.

“É uma viagem que estava marcada com a minha família há muito tempo. Ele tinha as coisas dele também, em São Paulo. E a gente não nasceu grudado. É normal eu sair aqui, ele sair lá… Normalizem isso, pelo amor de Deus”, pediu a ex-BBB.

Viih Tube levou a família para curtir temporada nas Ilhas Maldivas e simplesmente preparou uma cerimônia de casamento surpresa para a mãe, que já havia ficado noiva durante a viagem. A influencer mostrou o momento em que Viviane Felício descobriu que havia se produzido toda para dizer o tão esperado sim quando, na verdade, estava achando que a produção era para um ensaio fotográfico de pré-casamento.

“Vou te contar um segredo: não vão ser só as fotos. A gente vai fazer a cerimônia que eu vou te dar de presente de casamento”, contou Viih, enquanto Viviane tentava segurar as lágrimas para não borrar a maquiagem feita pela filha. “Ah, não. Toda vez você faz isso”, mandou Viviane, sobre as surpresas especiais que costuma receber da filha.

Viih Tube ainda mostrou momentos da cerimônia em que a mãe não entendia nada do que a cerimonialista estava dizendo, pois o idioma predominante no local é o inglês. “Teve a cerimônia em inglês e minha mãe não entendendo nada”, brincou a influenciadora.

Viviane Felício trocou alianças com o agricultor Enrico Degan, com quem ela começou a se relacionar em outubro do ano passado. A filha famosa, é claro, faz mais que gosto do novo padrasto.

