Um novo caso suspeito de varíola dos macacos foi notificado no município de Rio Branco. A paciente é do sexo feminino, residente de Sena Madureira, com histórico de viagem para atendimento médico na rede pública em Rio Branco e segue em isolamento domiciliar.

Até o momento o estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, dezoito casos descartados e cinco casos suspeitos residentes em Rio Branco, Assis Brasil e Sena Madureira.