Acreana é contemplada com um ano de conta de energia grátis; saiba como participar

Uma acreana de Senador Guiomard foi premiada com um ano de conta de energia grátis. Ela apenas realizou o seu cadastro no site da Energisa e passou a pagar suas faturas por meio do QR Code PIX.

A Promoção “1 Ano de Conta Grátis” é válida em todos os Estados onde a Energisa atua em distribuição de energia elétrica e destinada a clientes da categoria pessoa física, que fazem o pagamento pelo QR Code do PIX que está na fatura impressa. Cada conta paga garante ao cliente um número para concorrer no sorteio.

A promoção começou em 2021, e em 2022 os sorteios ocorrem mensalmente para quem aderir a essa praticidade de pagamento e se cadastrar no site da promoção.

Para participar basta pagar a conta de energia utilizando o QR Code PIX e se cadastrar no site www.anodeconta.com.br. É importante ler todo o regulamento, para conhecer os critérios da promoção e saber como ocorrem os sorteios, bem como a entrega do prêmio que pode ser de até R$ 5 mil por ano.

A Energisa foi pioneira entre as distribuidoras de energia a incluir o QR Code PIX nas faturas. Por meio dessa ferramenta, o cliente tem a praticidade de fazer o pagamento da conta em menos de dez segundos, a qualquer hora do dia, até mesmo nos finais de semana e feriados, usando apenas aplicativos do celular, inclusive o Energisa ON.