Acreano Feminino: Galvez bate Andirá e vai decidir 1° turno com Assermurb

A rodada teve ainda o confronto entre São Francisco e Sena Madureira na preliminar. A partida terminou com vitória do São Chico por 3 a 1, quebrando a invencibilidade do time do interior na competição.

O São Francisco termina o turno como vice-líder do grupo B com seis pontos. O Sena Madureira fica em terceiro no grupo A com sete pontos. Os times eliminados voltam a jogar apenas no segundo turno, programado para iniciar no dia 15 de setembro.

A decisão do turno entre Galvez e Assermurb será na segunda-feira (12), às 18h, no Florestão. Na fase de grupos as duas equipes se enfrentaram na primeira rodada e a Assermurb venceu por 3 a 1.