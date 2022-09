Anac abre curadoria para lojistas para evento de Halloween; saiba como participar

O evento do segmento nerd, considerado um dos mais aguardados do ano, o Zona Nerd – Especial Halloween, que acontece em outubro de 2022, abriu a curadoria para lojistas que tenham interesse em participar do segundo maior Zona Nerd deste ano. A curadoria foi aberta pela organização feita pela Associação de Nerds do Acre (Anac).

Os lojistas que participarem do evento, receberão um espaço 2×2, além do material de divulgação das atrações do evento. Para participar, o lojista dos segmentos de gastronomia, vestuário, decoração e entretenimento podem entrar em contato através do Instagram da Anac.

O Zona Nerd – Especial Halloween de 2021 movimentou mais de R$85.000,00 entre os lojistas presentes. “Esse evento é nosso segundo maior do ano, ano passado recebemos cerca de 4200 pessoas, no dia de hoje eu garanto que já temos mais de 4 mil ingressos destinados para nossa área social, ou seja nossa estimativa de público é acima de 8 mil pessoas, é um público maravilhoso para divulgar sua marca, serviço e fortalecer a economia local”, explica o presidente da Anac, Eduardo Madeira.

O evento, que será imersivo ao Halloween, terá salas temáticas como brincadeiras, como uma das mais famosas “doces ou travessuras” em dois dias de imersão, inclusive para crianças.

Os ingressos poderão ser comprados antecipadamente na loja Tenpo Mokuzai e Akame Store. Os valores devem ser divulgados pela organização por meio de publicações no Instagram, além de outras informações como a data do evento.