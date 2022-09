Caravana Garatuja: projeto cultural traz à tona questões ambientais

Espetáculo infanto-juvenil de temática amazônica que apresenta com naturalidade os mitos e animais da floresta, traz à tona toda a situação que o meio ambiente vem sofrendo com poluição, desmatamento, assoreamento dos rios e o sofrimento dos animais com a ação do homem. Traz como personagem central a Cobra Grande, protetora das águas que vem reivindicar dos homens o seu direito. Uma comédia reflexiva com muita música, levando a plateia a uma viagem ao imaginário da Amazônia.

A iniciativa de realização deste projeto tem o intuito de dar continuidade ao trabalho de grupo que a Companhia Garatuja vem realizando ao longo de seus 32 anos, trabalhando dentro e longe dos grandes centros culturais, com um olhar voltado principalmente às comunidades mais distantes onde acredita que está o seu legado e quer continuar a fazer teatro com a mesma responsabilidade e qualidade, por isso busca fazer um teatro continuo, estabelecendo um espaço próprio e independente propício e fundamentado no respeito às diferenças sociais e culturais, enfatizando a cultura local, dando vida a personagens históricos usando a arte para impactar a consciência e trazer reflexão através das emoções, criando laços entre o povo e suas com as origens.

O projeto Caravana Garatuja Olha aí a Cobra Grande é financiado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco por meio da Fundação Garibaldi Brasil através do Fundo Municipal de Cultura 2022 com apoio da Fundação Elias Mansour, Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco. Secretaria Estadual de Educação do Acre, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

CRONOGRAMA:

08/09/2022 16h – Escola Drª Ana Turan Machado Falcão na Cidade Nova

24/09/2022 18h – Teatro Barracão na Sobral

01/10/2022 09h – Escola Bom Jesus no Taquari

08/10/2022 10h – Escola Pública Rural São Pedro 1 no Polo Benfica

08/10/2022 17h – Mercado Municipal na Cidade do Povo

15/10/2022 17:00h – Lago do Amor no Tucumã

VEJA FOTOS:

FICHA TÉCNICA PROJETO CARAVANA GARATUJA OLHA AÍ A COBRA GRANDE

• Regina Maciel – Coordenação Geral/ Produção executiva

• Núbia Alves – Coordenação Geral /Produção executiva

• Marina Luckner – Produção executiva

• Dino Camilo (Lambada) – Assistente de produção

• Jardesson Oliveira – Assistente de produção/ Volante nos bairros

• Fenelon Sampaio – Assessoria de comunicação

• Cinthia Oliveira – Designer gráfico

• Edicley Araújo – Registro fotográfico/Assistente de produção

FICHA TÉCNICA ESPETÁCULO COBRA GRANDE

• Direção Cênica: Regina Maciel/Dino Camilo (Lambada)

• Elenco: Dino Camilo (Lambada) – Caçador e Arara; Marina Luckner – Macaco e Mãe da Mata-2 Maribunda; Regina Maciel – Mãe da Mata-1 e Cobra Grande; Ediclei Araújo – Cirupira e Mapinguari; Cinthia Oliveira – Grilo e Preguiça; Jaderson Oliveira – Mapinguari.

• Equipe Técnica:

Núbia Alves – Sonoplastia

Ediclei Araújo – Produção de apoio

Dino Camilo (Lambada) – Produção de apoio

Jaderson Oliveira – Produção de apoio