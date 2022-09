Com destaque para geração de emprego e renda, Gladson diz que vai continuar apostando no agronegócio

Em entrevista concedida ao ContilNet na noite desta segunda-feira (5), o candidato a reeleição pelo partido Progressistas, Gladson Cameli falou sobre vários temas sorteados ao vivo pela jornalista Nany Damasceno e ainda respondeu perguntas da população.

A transmissão foi uma parceria do ContilNet com a San Francisco Filmes. Na primeira rodada, o tema sorteado foi saúde, um dos mais sensíveis, dado o cenário de pandemia causado pela covid-19.

Confira aqui:

Na área da educação, Gladson falou sobre vários projetos e ações já em execução, que pretende melhorar caso tenha a oportunidade de se reeleger governador. “Tivemos os uniformes distribuídos de graça, o prato extra e queremos levar esse projeto a todas as escolas, urbanas e rurais, e também no período de férias, para que os alunos tenham o direito de ir fazer a refeição na escola”, disse.

Gladson destacou o que ele considera como um maiores gargalos: o desemprego. Mas ao mesmo tempo elencou um conjunto de ações para melhorar a vida dos acreanos. “Com o investimento no agronegócio, com a ponte do Rio Madeira, tenho certeza que nossa política do agronegócio sustentável vai dar certo”, acrescentou o candidato.

Ele falou também sobre meio ambiente e vários outros assuntos relacionados aos primeiros anos da sua gestão. “Eu não gosto de culpar a pandemia, a crise sanitária, mas de fato houve um travamento que me impediu de avançar em algumas áreas. Mas isso me dá mais vontade ainda de voltar e cumprir minha missão”, comentou.

Na área de segurança pública, Gladson destacou a importância do desenvolvimento de políticas sociais, principalmente para combater contrabando e feminicídio. “Já fizemos, mas ainda temos muito para fazer, investir em inteligência nas nossas fronteiras, aumentar o número de delegacias especializadas para combater crimes que maltrata tantas mulheres no nosso estado”, disse.

A transmissão contou com a participação das pessoas nas ruas, com entrevistas feitas pelo colaborador Geovany Calegário.

O pedido mais frenquente dos participantes foi sobre a necessidade de melhoria nos ramais. “A população tem o meu compromisso com a melhoria dos ramais. Nós já fizemos a interligação de Porto Walter a Rodrigues Alves e o próximo passo é possibilitar o direito de ir e vir também ao povo de Santa Rosa do Purus”, garantiu Gladson.

Gladson encerrou declarando apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e também para a eleição do candidato a senador Ney Amorim. “Com 11 no coração, vamos juntos no dia 2 de outubro”, disse Gladson.