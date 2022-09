Corpo de Bombeiro abre licitação de pregão presencial para contratação de prestação de serviço

O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre abre licitação de pregão presencial 169/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de forma contínua, em aparelhos de ar condicionado modelo split, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios por outros novos e originais/similares”, atendendo as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC, conforme especificações e quantidades discriminadas neste termo de referência, de acordo com as especificações. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 28 de setembro de 2022, 07:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.