Final da Copa do Brasil: Flamengo e Corinthians decidem título; veja as datas

O sorteio contou com a presença do técnico Dorival Júnior e do meia Diego Ribas pelo lado flamenguista. Pelo Corinthians, estiveram presentes o técnico Vítor Pereira e o goleiro Cássio.

Nesta edição, os dois rivais entraram só na terceira fase, assim como os outros times que disputaram a Copa Libertadores. O Timão passou por Portuguesa-RJ, Santos, Atlético-GO e Fluminense. Já o Rubro-Negro eliminou Altos-PI, Atlético-MG, Athletico-PR e São Paulo.

Tanto Corinthians quanto Flamengo buscam o quarto título do torneio. O Timão venceu em 1995, 2002 e 2009, e o Rubro-Negro levantou a taça em 1991, 2006 e 2013.

A inédita final de Copa do Brasil também marcará a temporada em que Corinthians e Flamengo se encontrarão em mais duelos: seis. Três deles já ocorreram, com duas vitórias do Fla (ambas pelas quartas de final da Libertadores) e uma do Timão (pelo primeiro turno do Brasileiro). Além das duas finais, ainda haverá um jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão, no Maracanã.