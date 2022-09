Garimparty: Coletivo Brechós realiza 9º edição da feira com apresentações culturais

Com entrada livre e diversas atrações, o Coletivo Brechós realiza a 9º edição da feira com apresentações culturais, como música ao vivo, tecido acrobático, dança tribal, artesanato e gastronomia. A feira, que desta vez chama Garimparty: gastrobazarte, inicia às 16h e segue até às 22h, no dia 17 de setembro, no Espaço Kaxinawá.

Segundo a organizadora e idealizadora do evento, Ana Kássia Dantas, esta edição da feira tem como objetivo tornar o evento mais cultural, para ir além das vendas nos brechós. Para isso, estarão presentes 15 brechós, 10 empreendimentos voltados para o artesanato, além de comida vegana, cerveja artesanal e comida tradicional.

Para animar a feira, além das apresentações musicais ao vivo, um DJ estará presente durante toda a noite. Neste ano, o Coletivo já realizou outras edições da feira em parceria com empreendedores e artistas locais. A feira vai apresentar moda sustentável, flash tattoo, artesanato, gastronomia, cerveja artesanal, plantas, frutas e verduras orgânicas.

O Espaço Kaxinawá fica localizado na rua Rui Barbosa, 17, no Centro de Rio Branco. A feira é realizada pelo Coletivo Brechós e com apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).