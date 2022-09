Gladson tem candidatura deferida por unanimidade no TRE

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) está julgando neste momento o pedido de impugnação do Ministério Público Eleitoral à candidatura da senadora Mailza Gomes ao cargo de vice-governadora na chapa do governador Gladson Cameli, que é candidato à reeleição pelo PP numa coligação de outros nove partidos e que tem o ex-deputado estadual Ney Amorim como candidato ao Senado pelo Podemos. A candidatura de Gladson Cameli foi deferida por unanimidade pela corte eleitoral.

O procurador Fernando Piazenski, do Ministério Público Eleitoral, manteve na sessão o pedido de impugnação de Mailza Gomes. Os debates prosseguem e, no momento, está com a palavra, em sustentação oral, o advogado Erick Venâncio, da banca contratada para a defesa de Mailza Gomes e da chapa encabeçada pelo PP. “Essa sentença foi substancialmente reformada e que não houve qualquer dano aos atos praticados”, disse o advogado ao se referir à condenação na qual se baseia o Ministério Público Eleitoral para sustentar a impugnação de Mailza Gomes.

O advogado Armando Dantas Júnior, membro da corte eleitoral, se julgou impedido de atuar no caso porque vem a ser irmão do advogado de defesa Erick Venâncio e foi substituído pelo juiz Robero Almeida, também da classe dos advogados na corte.

