Jovem de 24 anos morre e mulher fica em estado grave após colisão entre caçamba e moto no Acre

O motociclista Anderson Felipe da Silva, de 24 anos, morreu e a passageira da motocicleta Lívia Silva Souza, 19, ficou gravemente ferida após um grave acidente entre uma motocicleta e uma caçamba na noite desta terça-feira (20), no km 2 da BR-364, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Anderson trafegava no sentido Porto Velho/Rio Branco em uma motocicleta modelo Titan de cor preta, quando tentou realizar uma ultrapassagem em uma caçamba e acabou se desequilibrando e caiu com a moto e a passageira embaixo do veículo maior.

Desvio a velocidade e o porte grande da caçamba, as rodas passaram por cima de Anderson, que teve fratura no tórax, no abdômen e uma dilaceração na perna direita. Já Lívia teve um corto profundo na testa, com afundamento de crânio e acabou tendo Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssima. A motocicleta ficou presa embaixo da caçamba e foi arrastado por cerca de 100 metros até parar.

Populares que passavam pelo local acabaram prestando os primeiros socorros e acionando uma ambulância e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado e duas ambulâncias básicas, mas quando os socorristas chegaram ao local, Anderson já estava sem vida. Lívia foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo, já entubada e inconsciente.

Policiais rodoviários federais foram acionados e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Uma unidade básica que chegou primeiro e deu os atendimentos para Anderson colocou a vítima dentro da ambulância e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para serem realizados os exames cadavéricos.

Após os trabalhos da perícia, a motocicleta foi entregue para os familiares de Anderson que levaram para casa dele. Já a caçamba foi liberada do local.