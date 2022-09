Jovem para carro com drogas ao lado de viatura da PF no Acre e é preso após atitude suspeita

A audácia dos traficantes de drogas que agem nas rodovias do interior do Acre parece não ter limites. Um traficante de 26 anos, identificado pelas iniciais W.L.L, foi preso, numa estrada no município de Epitaciolândia, porque ousou parar o veiculo que conduzia, carregado com pelo menos 40 quilos de pasta à base de cocaína, ao lado de uma viatura policial cujos agentes haviam parado num posto de gasolina, para abastecer.

Os narizes treinados dos agentes identificaram a existência da droga pelo odor que exalava do bagageiro do carro e deram voz de prisão em flagrante ao rapaz.

A ocorrência foi executada por agentes da Polícia Federal em parcerias com policiais do Gefrn (Grupo de Guarnição de Fronteira), na saída de Epitraciolândia rumo a Rio Branco. A equipe dos policiais fazia rondas com vistas à combater crimes eleitorais, quando se dirigiu ao posto para abastecer o veículo.

Foram apreendidos 17 kgs de substância análoga a maconha (skank) e 22 kgs de substância análoga a cocaína. O condutor, o veículo e os entorpecentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia, para os demais procedimentos legais.

O condutor foi autuado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e será encaminhado ao Presídio, onde ficará à disposição da Justiça Federal.